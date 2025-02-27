Kayınpeder Damat Kavgası Cinayetle Bitti - Son Dakika
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Kayınpeder Damat Kavgası Cinayetle Bitti

Ankara'da kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti, olayla ilgili tutuklama gerçekleşti.

27.02.2025 18:02
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Kayınpeder damat kavgası cinayetle bitti

Kayınpederi tarafından öldürülen adamın akrabası: "Daha önce de evlilikler yaşamıştı ama şiddet olayı gibi durumlar olmamıştı"

ANKARA - Ankara'da tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen adamın eniştesi, vefat eden kayınbiraderinin hiçbir şiddet olayına şahit olmadığını söyledi.

Olay, dün akşam Polatlı'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, eşi D.Ç.'yi darp ettiği ileri sürülen Gökhan Çaparile kayınpederi Mustafa Kaçan arasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaçan, kızının da bulunduğu otomobilin içinde damadı Çapar'ı boğazından bıçakladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çapar müdahalelere rağmen kurtarılamazken saldırgan kayınpeder jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçan, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Eşi ile sürekli kavga ettiği ileri sürülen Çapar'ın cenazesinin ise Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kızını darp ettiği öldürdüğünü söylemiş

İfadesi alınan zanlı Mustafa Kaçan, cinayeti damadı Çapar'ın kızına şiddet uyguladığı ve küfür ettiği için işlediğini söylediği öğrenildi. Kaçan'ın damadını öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu belirttiği de aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"Daha önce de evlilikler yaşamıştı ama şiddet olayı gibi durumlar olmamıştı"

Olayla ilgili konuşan Çapar'ın eniştesi Metin Karakılıç, "Hayatını kaybeden kayınbiraderimdi. Daha önce de evlilikler yaşamıştı ama şiddet olayı gibi durumlar olmamıştı. Eşiyle birlikte 3 sene bizimle aynı sokakta ikamet etti. Sürekli berberdik, görüşürdük. Herhangi bir şiddet olayını görmedim. Sorunları olurdu, eşiyle birkaç ayrılma aşamasına geldiler ama sonra tekrar barıştılar. Cinayeti işleyeni tanımıyorum ama çok fazla alkol tükettiğini duydum. Canice bir olay bu. Gökhan her türlü hatayı yapardı ama çocuklarını hiç mağdur etmezdi. Hala çocuğunun harçlığını gönderir, çocuklarıyla ilgilenirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayınpeder Damat Kavgası Cinayetle Bitti - Son Dakika

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