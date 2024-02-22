Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor - Son Dakika
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Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor

Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 8\'inci gününde devam ediyor

Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. isimli gemide kaybolan 4 mürettebatı arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ediyor. 660 personelin katıldığı çalışmalar havadan, karadan, denizden sürdürülüyor.

22.02.2024 23:42  Güncelleme: 23:47
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Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor

BURSA - Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan Batuhan A. isimli gemide kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ediyor. 660 personelin katıldığı çalışmalar havadan, karadan, denizden devam ediyor.

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 5 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. İki gün önce ise SAS komandoları yaptığı dalış sonrası gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaşıldı.

Batuhan A. gemisindeki aramalar, 8'inci gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 660 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı.

SAS komandoları dahil toplam 30 dalgıç destek veriyor

Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sualtı Savunma komandolarından 4 dalgıçta destek veriyor.

Toplam 30 dalgıç bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlarda bulunan yaklaşık 30 balıkçı teknesi kendilerine verilen bölgede kıyıdan 3,5 mil açıkta arama-tarama çalışmaları yaparak destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, sahil kesimlerinde dürbünler ile arama çalışmaları yapıyor. 22. Dalışla makine dairesinden çalışılmaya başlandı.

(ABE-NSO-Y)

Kaynak: İHA

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