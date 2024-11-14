Kayıp Emre Aktaş, Sakarya'da Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Emre Aktaş, Sakarya'da Ölü Bulundu

Kayıp Emre Aktaş, Sakarya\'da Ölü Bulundu

18 gündür kayıp olan 32 yaşındaki Emre Aktaş, Sakarya'da bir barakada tüfekle vurulmuş halde bulundu.

14.11.2024 14:19
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Kocaeli'de yaşayan ve 18 gündür ailesi tarafından kayıp olarak arandığı öğrenilen 32 yaşındaki Emre Aktaş, Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir barakada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve ailesinin yaklaşık 18 gündür haber alamadığı Emre Aktaş (32) Sakarya'nın Geyve ilçesi Melekşesolak Mahallesi'nde fındıklık içerisinde bulunan bir barakada tüfekle vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce gerçekleştirilen incelemelerde ilk belirlemelere göre, gencin tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Emre Aktaş, Sakarya'da Ölü Bulundu - Son Dakika

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