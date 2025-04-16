Kayıp Fatih Aydın'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayıp Fatih Aydın'ın Cesedi Bulundu

Kayıp Fatih Aydın\'ın Cesedi Bulundu

Küçükçekmece'de metruk bir binada bulunan cesedin, 9 aydır kayıp Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi.

16.04.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de metruk binada bulunan cesedin, 9 aydır kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi.

İstanbul Küçükçekmece'de 7 Temmuz 2024 tarihinde Rabia Aydın isimli kadın, karakola başvurarak oğlu Fatih Aydın'ın babası ile tartışma yaşamasının ardından evden çıkarak bir daha geri dönmediğini belirtmişti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Fatih Aydın'ı bulmak için çalışma başlattı. Çalışmaların devamında Aydın'ın yurtdışına çıkmadığı öğrenilirken yapılan incelemede de banka hesaplarında da bir hareket olmadığını belirlendi.

Polis ekiplerin çalışmaları sürdüğü sırada 13 Nisan Pazar günü Küçükçekmece Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde metruk bir binada bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İhbarı yapan kişiler polis ekiplerine, metruk bina önünden her gün işe gitmek için yürüyerek geçtiklerini, yaklaşık 4 ay önce de bina önünden geçerken kötü koku aldıklarını, ancak hayvan leşi olduğunu düşündükleri için önemsemediklerini, en son pazar günü merak ettikleri için metruk binaya girdiklerinde 2. katta bir iskelet gördüklerini ve bunun üzerine polise haber verdiklerini söyledi. Ekiplerin incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin Fatih Aydın'ına ait olduğu ortaya çıktı

Adli Tıp Kurumu'nda cesedin Fatih Aydın'a ait olabileceği ihtimali üzerine annesinden DNA örneği alınarak inceleme yapıldı. Tamamlanan inceleme sonucunda cesedin 7 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi. Fatih Aydın'ın ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Fatih Aydın, İnceleme, istanbul, 3-sayfa, Yaşam, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Fatih Aydın'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:00:24. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp Fatih Aydın'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement