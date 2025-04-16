Kayıp Fatih Aydın\'ın Cesedi Bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de metruk binada bulunan cesedin, 9 aydır kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi.

İstanbul Küçükçekmece'de 7 Temmuz 2024 tarihinde Rabia Aydın isimli kadın, karakola başvurarak oğlu Fatih Aydın'ın babası ile tartışma yaşamasının ardından evden çıkarak bir daha geri dönmediğini belirtmişti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Fatih Aydın'ı bulmak için çalışma başlattı. Çalışmaların devamında Aydın'ın yurtdışına çıkmadığı öğrenilirken yapılan incelemede de banka hesaplarında da bir hareket olmadığını belirlendi.

Polis ekiplerin çalışmaları sürdüğü sırada 13 Nisan Pazar günü Küçükçekmece Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde metruk bir binada bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İhbarı yapan kişiler polis ekiplerine, metruk bina önünden her gün işe gitmek için yürüyerek geçtiklerini, yaklaşık 4 ay önce de bina önünden geçerken kötü koku aldıklarını, ancak hayvan leşi olduğunu düşündükleri için önemsemediklerini, en son pazar günü merak ettikleri için metruk binaya girdiklerinde 2. katta bir iskelet gördüklerini ve bunun üzerine polise haber verdiklerini söyledi. Ekiplerin incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin Fatih Aydın'ına ait olduğu ortaya çıktı

Adli Tıp Kurumu'nda cesedin Fatih Aydın'a ait olabileceği ihtimali üzerine annesinden DNA örneği alınarak inceleme yapıldı. Tamamlanan inceleme sonucunda cesedin 7 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi. Fatih Aydın'ın ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. - İSTANBUL