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Kayıp kadın ölü bulundu

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Giresun'da kayıp ihbarı yapılan 27 yaşındaki kadın, dere yatağında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.08.2024 16:49  Güncelleme: 16:53
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Kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu

GİRESUN - Giresun'da, kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan 27 yaşındaki kadın derde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy mahallesinde 27 yaşındaki Sezen Sarısaray'a ulaşamayan yakınları bu sabah jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bölgede jandarma, AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve vatandaşlar tarafından Sezen Sarısaray'ı arama çalışmaları başlatıldı.

Jandarma arama tarama köpeği tarafından kadın kaybolduğu ihbar edilen evden birbuçuk kilometre metre mesafedeki dere yatağında ölü olarak bulundu.

Sezen Sarısaray'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma morguna kaldırılırlarken olayla ilgili gözaltların olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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