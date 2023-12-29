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Kayıp Kırgız Kadının Cenazesi Ülkesine Gönderildi - Son Dakika
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Kayıp Kırgız Kadının Cenazesi Ülkesine Gönderildi

Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan ve Serik ilçesinde cesedi bulunan Kırgızistan uyruklu kadının cenazesi, toprağa verilmek üzere ülkesine götürüldü. Damira Kozhogulova'nın telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kozhogulova'nın cenazesi, kızı tarafından Kırgızistan'a götürüldü.

29.12.2023 - 12:30,  Güncelleme: 12:31
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- Ölü bulunan kayıp Kırgız kadının cenazesi ülkesine gönderildi

3 aydır kayıp olarak aranıyordu, Serik'te toprağa gömülü halde cesedi bulundu

ANTALYA - Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan ve Serik ilçesinde cesedi bir arazide gömülü halde bulunan Kırgızistan uyruklu kadının cenazesi toprağa verilmek üzere ülkesine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Kırgızistan'dan bir süre önce Antalya'ya gelen Damira Kozhogulova'yaulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kozhogulova'nın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Kırgız kadının cep telefonunun en son, sinyal verdiği adresi belirledi. Cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri takibe aldı. Damira Kozhogulova'nın telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, Kırgız kadının son olarak M.Y. ile görüştüğünü, ardından da M.Y.'nin tanıştırdığı E.B.'nin Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Polis ekipleri M.Y. ve E.B.'yi operasyonla gözaltına aldı.

E.B.'nin yer göstermesi sonucu polis nezaretinde yapılan kazıda Damira Kozhogulova'nın cansız bedeni bulundu. E.B., ifadesinde Damira Kozhogulova ile alkol aldıklarını, sabah kalktığında ise kadını yatakta hareketsiz bulduğunu öne sürdü. Kozhogulova'nın öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını ileri süren E.B., daha sonra kadının cesedini evinin yakınındaki araziye gömdüğünü söyledi. Ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şüphelilerden E.B. tutuklanırken, M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adli Tıp'ta otopsi işlemleri tamamlanan Kzhogulova'nın cenazesini kızı Gulzada Kadyrzhan, özel bir cenaze firması aracılığıyla aldı ve havayoluyla Kırgizistan'a götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayıp Kırgız Kadının Cenazesi Ülkesine Gönderildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Kırgız Kadının Cenazesi Ülkesine Gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp Kırgız Kadının Cenazesi Ülkesine Gönderildi - Son Dakika
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