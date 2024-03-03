Kayıp Mehmet Derin'in cansız bedenine 70. saatte ulaşıldı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kayıp 7 yaşındaki Mehmet Derin'in cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 1.5 kilometre aşağıda Işık Sitesi mevkiinde kül bandı altında dere içerisinde bulundu.
Adranos Deresi'nde bulunan ceset savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine gönderildi.
Azerbaycan parkında 4 gün önce kaybolan ve yaklaşık 200 kişilik personel ile gece gündüz aranan Mehmet Derin'in cesedi edinilen bilgilere göre dere içerisinde ağaca takılmış şekilde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.
Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Derin'in cesedi Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 6 şüphelinin üst aramasında toplam 20 adet sentetik ecza ile 10,59 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kütahya'da bir asker eğlencesinin ardından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine harekete geçerek Fatih'te metroda uyuşturucu kullanan şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin daha önce 22 kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanmak ve kullanımı özendirmek suçlarından tutuklandı.
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