Kayıp Mehmet Derin'in cansız bedenine 70. saatte ulaşıldı

Kütahya'da asker eğlencesi sonrası silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da bir asker eğlencesinin ardından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.