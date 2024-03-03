Kayıp Mehmet Derin'in cansız bedenine 70. saatte ulaşıldı - Son Dakika
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Kayıp Mehmet Derin'in cansız bedenine 70. saatte ulaşıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Mehmet Derin'in cesedi, 70 saatlik arama çalışmalarının ardından Işık Sitesi mevkiinde dere içerisinde bulundu. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastaneye gönderildi. Kayıp çocuğun cesedi ağaca takılmış halde bulundu ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

03.03.2024 19:37
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Kayıp Mehmet Derin'in cansız bedenine 70. saatte ulaşıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kayıp 7 yaşındaki Mehmet Derin'in cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 1.5 kilometre aşağıda Işık Sitesi mevkiinde kül bandı altında dere içerisinde bulundu.

Adranos Deresi'nde bulunan ceset savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine gönderildi.

Azerbaycan parkında 4 gün önce kaybolan ve yaklaşık 200 kişilik personel ile gece gündüz aranan Mehmet Derin'in cesedi edinilen bilgilere göre dere içerisinde ağaca takılmış şekilde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Derin'in cesedi Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Mehmet Derin'in cansız bedenine 70. saatte ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp Mehmet Derin'in cansız bedenine 70. saatte ulaşıldı - Son Dakika
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