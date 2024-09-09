8 Yaşındaki Narin'in Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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8 Yaşındaki Narin'in Cansız Bedeni Bulundu

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan gölet yanında bir çuval içinde bulundu.

09.09.2024 01:20
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Kayıp Narin köye yakın gölet yanında çuval içinde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan gölet yanında bir çuval içinde bulundu.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya; "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Narin'in cansız bedenini bulan ekipler olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Daha önce defalarca aramaların yapıldığı gölet kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan Narin'in dün gece bölgeye atıldığı üzerinde duruluyor.

Vali Zorluoğlu bilgileri paylaşacak

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili detaylı bilgi paylaşacak. Vali Zorluoğlu'nun jandarma komutanlığından aldığı bilgiler doğrultusunda detaylı açıklama yapması bekleniyor.

8 Yaşındaki Narin\'in Cansız Bedeni Bulundu
Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 Yaşındaki Narin'in Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 Yaşındaki Narin'in Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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