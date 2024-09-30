Kayıp Rojin İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayıp Rojin İçin Arama Devam Ediyor

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Rojin Kabaiş'in babası, kızının kaybolmasının ardından kimseyle düşmanlıkları olmadığını söyledi.

30.09.2024 14:33
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Kayıp Rojin'in babası Nizamettin: "Kimseyle bir düşmanlığımız yok"

VAN - Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının her yerde arandığını belirterek, "Kimseyle bir düşmanlığımız yoktur. Çocuk kimseyle tartışmamıştır. Kardeşiyle, annesiyle hiçbir sıkıntısı da yoktur. Sevinerek, isteyerek geldi. Buraya getirdiğim gün çok sevinmişti" dedi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, yeni kazandığı okulu için Diyarbakır'dan Van'a geldikten iki gün sonra 27 Eylül'de kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldı. Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturarak Van Gölü'nü seyrediyor. Daha sonra kamera açısından çıkan genç kızdan bir daha haber alınamadı. 28 Eylül günü sahilde dolaşan öğrencilerin cep telefonu, su şişesi ve kekin bulunması üzerine Rojin Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü'nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş de Diyarbakır'dan Van'a gelerek yürütülen çalışmaları takip ediyor.

"Buraya getirdiğim gün çok sevinmişti"

Konuya ilişkin konuşan baba Nizamettin Kabaiş, geçtiğimiz hafta kızı Rojin'i Van'a getirerek yurda yerleştirdiğini söyledi. Olayın Cuma akşamı gerçekleştiğini ve yurt yönetiminin ise kendisine geç haber verdiğini anlatan Kabaiş, "Erken haber verseydi daha güzel olurdu. Çalışmalardan memnunuz. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Müdahale ediyorlar. Bize yer ayırdılar, yemek veriyorlar, polis memurları bizimle ilgileniyor. Yurttan çok geç haber verdiler. Ondan dolayı şikayetçiyim. Kimseyle bir düşmanlığımız yoktur. Çocuk kimseyle tartışmamıştır. Kardeşiyle, annesiyle hiçbir sıkıntısı da yoktur. Sevinerek, isteyerek geldi. Buraya getirdiğim gün çok sevinmişti. Çarşıda gezdik, yemek yedik. Buraya teslim ederken video çekmiştik. Selamlaştık, gülerek ayrıldık" dedi.

"Sahilde çakıl taşları toplayacaklardı"

Kızıyla hem kendisinin hem de annesinin konuştuğunu dile getiren Kabaiş, "En son annesiyle görüntülü konuşmuştu. Yemekten çıkarken kaybolduğu gün konuşmuşlar. Annesine kahve alacağını söylemiş. 11 dakika sürmüş konuşmaları. Annesi, kızımıza okuluna alıştın mı diye sormuş. Kızımız, alıştığını ve hoş vakit geçirdiğini söylemiş. Kendi şahsımla yurttaki arkadaşlarla görüşmedim. Müdürler görüşmüş. Onlar bana söyledi. Zaten onunla beraber yatan bir arkadaşı var. O da Mardin'lidir. İki günlük arkadaşıdır. Ona gezmeye gidelim demiş. Sahilde çakıl taşları toplayacaklardı. O da demiş ben gelmeyeceğim. Tek başına gelmiş, burada kameralarda gözüküyor. Saat 19.05'de buradan geçmiş. Ondan sonra öbür kameranın alanından çıkarken görmüyor" diye konuştu.

Sahilde kızına ait telefon, kulak ve suyun bulunduğunu ifade eden Kabaiş, "Eşyalarını ertesi gün sabah başka öğrenciler bulmuş. Herkesten rica ediyorum. İnşallah gören varsa, haber verirse çok memnun oluruz. Benim Rojin'im değil, benim ciğerim değil, herkesin Rojin'idir. Herkesin ciğeridir. Herkes elini vicdanına koysun. Gördüğü zaman bize haber verse çok iyi olur. Çok memnun olurum. İnşallah da buluruz" şeklinde konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Kayıp Rojin İçin Arama Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Baba, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Rojin İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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