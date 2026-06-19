Kayısı Bahçesinde Kurt Anları - Son Dakika
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Kayısı Bahçesinde Kurt Anları

Kayısı Bahçesinde Kurt Anları
19.06.2026 16:13
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Malatya'da çiftçinin traktörüyle karşılaştığı kurt, korna sesiyle uzaklaştı. Görüntüler kaydedildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesinde çalışma yapan bir çiftçi, traktörüyle ilerlediği sırada kurtla karşılaştı. Korna sesiyle irkilen kurdun bir süre çiftçiyi izledikten sonra uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Muhacirovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde traktörle çalışma yapan Burhan Kocaman, bahçe içerisinde dolaşan kurdu fark etti. Traktörüyle kurda doğru yaklaşan çiftçi, korna çalarak hayvanı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Çiftçinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde korna sesinin ardından bir süre bulunduğu yerde durarak traktöre bakan kurt, daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayısı Bahçesinde Kurt Anları - Son Dakika

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