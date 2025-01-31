Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Kato Dağı'nda görevli askerle bir araya geldi.
Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, Kato Dağı'nda Tuzluca askeri üs bölgesinde görevli askerler bir araya geldi. Taşkıran, incelemelerde bulunduktan sonra Mehmetçikle beraber mangal yakıp öğle yemeği yedi. Hatıra fotoğrafının ardından Taşkıran, bölgeden ayrıldı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaymakam Taşkıran Askerlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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