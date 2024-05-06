Kayseri'de 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kayseri\'de 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Şahıs, gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

06.05.2024 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kocasinan/Merkez Jandarna Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Nevşehir ilamat ve infaz Bürosunun Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 20 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası, Kayseri 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı, Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçundan yakalama kararı, Nevşehir İlamat ve infaz Bürosu'nun iyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yakalama kararı, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nin bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı, Kayseri Asliye Ceza İlamat Masası'nın Mala zarar verme suçundan yakalama kararı, Kayseri Asliye Ceza İlamat Masası'nın Basit Yaralama suçundan yakalama kararı, Kayseri Asliye Ceza İlamat Masası'nın Basit Yaralama suçundan yakalama kararı, Kayseri Asliye Ceza İlamat Masası'nın Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan yakalama kararı, Kırşehir 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan yakalama kararı olmak üzere toplam 10 suçtan 3 aydır aranan ve 20 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.S. Kocasinan ilçe merkezinde tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Canlı anlatım İkinci yarı başladı Canlı anlatım! İkinci yarı başladı
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 21:22:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement