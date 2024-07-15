Kayseri'de 120 aranan şahıs yakalandı, 13 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de 120 aranan şahıs yakalandı, 13 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri\'de 120 aranan şahıs yakalandı, 13 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 120 şahıs yakalanırken, 13 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda ayrıca 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 27 bin TL değerinde malzeme sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, toplamda 296 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 şahıs yakalanırken, 67'si tutuklandı. Çalışmalar sonucunda ise 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kapsam dışı bıçak ve 597 adet fişek ele geçirildi.

15.07.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 120 şahıs yakalanırken, 13 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler tarafından 7-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 13 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 14 hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı. Hırsızlık malı olan 27 bin TL değerinde malzeme de ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

120 aranan şahıs yakalandı

Öte yandan polis ekipleri bir hafta içerisinde toplamda 296 yıl 7 ay 25 gün

kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 şahsı yakalarken, bu şahıslardan 67'si adli

makamlarca tutuklandı.

Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; '6136, 2911, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında ise; 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kapsam dışı bıçak, 597 adet fişek ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 120 aranan şahıs yakalandı, 13 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:25:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 120 aranan şahıs yakalandı, 13 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement