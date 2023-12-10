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Kayseri'de 17 yaşındaki genç kız pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de 17 yaşındaki genç kız pencereden düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir apartmanın 9. katındaki ikametinden düşen 17 yaşındaki Hayrunnisa G., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

10.12.2023 - 01:29,
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9. kattan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9. kattaki ikametinin penceresinden aşağı düşen 17 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tınaztepe mahallesi 3049. sokak üzerinde meydana gelen olayda; Hayrunnisa G.'yi 9. kattaki ikametinin penceresinden aşağı düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hayrunnisa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, ev ve çevresinde inceleme yaparken genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de 17 yaşındaki genç kız pencereden düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Kayseri, Güvenlik, Soruşturma, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 17 yaşındaki genç kız pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 17 yaşındaki genç kız pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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