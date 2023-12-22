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Kayseri'de 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir ayda 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Şüphelilerden birinin çaldığı 2 metrelik demir profili aracıyla taşıması ise dikkat çekti.

Kayseri\'de 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı
22.12.2023 - 17:04,
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Kayseri'de pes dedirten görüntü: 2 metrelik demir profili arabaya sığdırarak çaldı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, bir şüphelinin çaldığı yaklaşık 2 metrelik demir profili aracıyla taşıması görenleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bu olaylarla ilgili 158 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan bazı hırsızlık olayları, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde şüphelinin çaldığı yaklaşık 2 metrelik demir profili arabaya sığdırması şaşkınlık oluşturdu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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