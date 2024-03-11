Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 154 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 154 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü\'nden 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 154 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve aranan 154 kişi yakalandı. Çalışmalar sonucunda 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ve 146 fişek ele geçirildi. Ayrıca 200 bin TL değerinde çalıntı inşaat malzemesi ve 3 oto da bulundu. Toplamda 238 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 154 şahıs yakalandı ve 58'i tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

11.03.2024 10:06  Güncelleme: 10:09
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, aranan 154 kişi de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerince 04-10 Mart tarihleri arasında yapılan

çalışmalar neticesinde; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 146 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, bu olaylarla ilgili 17

şüpheli yakalandı, 4 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca 200 bin TL değerinde çalıntı inşaat malzemesi ile 3 oto ele geçirilirken, ekipler çalınan malzemeleri sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim etti.

Öte yandan toplam 238 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 154 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 58'i adli makamlarca tutuklandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 154 kişi yakalandı - Son Dakika

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