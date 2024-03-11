Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü\'nden 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 154 kişi yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, aranan 154 kişi de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerince 04-10 Mart tarihleri arasında yapılan

çalışmalar neticesinde; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 146 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, bu olaylarla ilgili 17

şüpheli yakalandı, 4 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca 200 bin TL değerinde çalıntı inşaat malzemesi ile 3 oto ele geçirilirken, ekipler çalınan malzemeleri sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim etti.

Öte yandan toplam 238 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 154 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 58'i adli makamlarca tutuklandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ