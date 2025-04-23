Kayseri\'de 2 Hırsızlık Sanığı Yakalandı

Kayseri'de 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından toplamda 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan K.K. (43) ile hakkında hırsızlık suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (45) yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ