Kayseri'de 2 Kişi Evlerinden Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de 2 Kişi Evlerinden Düşerek Yaralandı

Kayseri\'de 2 Kişi Evlerinden Düşerek Yaralandı

Kayseri'nin Talas ve Melikgazi ilçelerinde oturdukları evlerinden düşen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.08.2024 15:12
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Kayseri'nin Talas ve Melikgazi ilçelerinde 1 saat arayla oturdukları evlerinden düşen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokak üzerinde 13. katlı bir binada meydana gelen olayda; kolon kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen B.D. (29), 5. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan B.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

6. kattan düşen kadın da ağır yaralandı

Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana gelen diğer olayda ise; N.T. (36) isimli kadın 6. kattaki evinin pencereden aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, N.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

2 olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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