Kayseri\'de 29 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (43) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ