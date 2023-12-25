Kayseri\'de 3 kişi suçüstü yakalandı, 2.7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi suçüstü yakalanırken, 2.7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A., L.A. ve R.A.'nın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına alırken, şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 2.7 kilo uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 61 fişek ile 2 el telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - KAYSERİ