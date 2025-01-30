Kayseri\'de 4 Katlı Binada Yangın

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan vatandaşlar bulunurken, ekiplerin tahliye çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu caddesi Orkide Sokak üzerinde 4 katlı binada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak kurtarılmayı beklerken, ekipler ise tahliye için çalışma başlattı.

Öte yandan, yangın esnasında dışarıda bazı olan çocuklar, binaya girerek ailelerini kurtarmak istedi. Polis güvenlik önlemi alırken, çalışmalar devam ediyor. - KAYSERİ