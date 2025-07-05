Kayseri'de 4. Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 4. Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Dağıtıldı

Kayseri\'de 4. Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Dağıtıldı
05.07.2025 12:28  Güncelleme: 12:30
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından düzenlenen 4'üncü Kitap Okuma Yarışması'nda gençlerin okumayı teşvik etmek amacıyla ödül tutarlarını yüzde 25 artırarak, katılımcılara ödüllerini takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından düzenlenen 4'üncü Kitap Okuma Yarışması ödül töreninde gençlere verdiği değeri bir kez daha gösterdi. Ödül tutarlarını yüzde 25 artıran Başkan Büyükkılıç, okumayı şehrin önceliği haline getirmeye devam ediyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 4'üncü kez düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen yarışmanın ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak, daire başkanları ile yarışmanın katılımcısı gençler ve aileleri yer aldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, yarışma hakkında kısa bilgilendirme yaptı.

"Davut El Kayseri'nin, Mimar Sinan'ın Torunlarına Kitapla Buluşmak Yakışır, Kitapla Tanışmak Yakışır"

KAYMEK 4'üncü Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime, kitaba ve okuyan ve okutan şehre yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsederek, "Kütüphanelerimizi her yerde gerek merkezde, gerekse ilçelerde gençlerimizle buluşturuyoruz. Davut El Kayseri'nin, Mimar Sinan'ın, Gevher Nesibe Sultanların ya da Hunat Hatunların, ya da Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin, Mehmet Melik Gazi Hazretlerinin torunlarına kitapla buluşmak yakışır, kitapla tanışmak yakışır. Bize ilk emir olarak Kur'an'da geçen 'oku' emrine izafeten de Peygamberimize ümmet olma yönünde de gayret etmek yakışır " diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'tan Kitap Kurtlarına Destek

Başkan Büyükkılıç, kitap okuyarak dereceye giren kitap kurtlarına, başkan farkı olarak ifade ettiği destekleri sıraladı. Buna göre Büyükkılıç, yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüllerin miktarını yüzde 25 artırılması talimatı verdi. Bu kapsamda, her kategoride birinciye 10 bin TL, ikinciye 7,5 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ve mansiyon ödüllerinin sayısını da 10'a çıkararak biner TL olarak belirlendi.

Konuşmasında gençlere öğütlerde bulunan Başkan Büyükkılıç, kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, spor, kültür gibi her konuda katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarından da faydalanmalarını önerdi.

Büyükkılıç dereceye giren öğrencilere hangi mesleği seçeceklerini sorarak hedefi yüksek tutmaları tavsiyesinde de bulundu.

Konuşmaların ardından, Başkan Büyükkılıç, kazananlara ödüllerini takdim etti.

Yarışmaya, ortaokul kategorisinde Cengiz Aytmatov'un "Beyaz Gemi" isimli kitabı için 533, lise kategorisinde Tufan Gündüz'ün "Dede Korkut Destanları" isimli kitabı için 274, 18 yaş ve üzeri kategorisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Sahnenin Dışındakiler" isimli kitabı için 1.264 kişi başvuru yaptı. Yarışmaya toplam 2 bin 71 başvuru alındı.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'in heyecan ve rekabet dolu 4'üncü Kitap Okuma Yarışması'nın ortaokul kategorisinde Cengiz Aytmatov'un "Beyaz Gemi" isimli kitabı için birinci Sena Yıldırım, ikinci Yasin Umut Demirer, üçüncü Defne Delal Yılmaz olurken Burak Bilge, Yiğit Kağan Demir ve Zümra Çağlar mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Lise kategorisinde Tufan Gündüz'ün "Dede Korkut Destanları 13. Hikaye ve Soylamalar Ekli" isimli kitabı için yarışan kitapseverler arasından Nilay Aslan birinci, Ali Aras Gök ikinci ve Furkan Çataltepe üçüncü olurken mansiyon ödülü almaya hak kazanan üç isim ise Selma Nur Bacak, Ayşegül Özgan ve Sahre Azra Erdoğan oldu.

18 yaş ve üzeri kategorisinde ise Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Sahnenin Dışındakiler" isimli kitabı için birincilik derecesini Adeviye Durmuş, ikincilik derecesini Gülüzar Eda Gülen, üçüncülük derecesini de Zübeyde Avcı elde ederken Semra Yiğit, Sibel Eröz ve Gözde Nayman ise mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Kayseri'nin bilgi ve kitaba olan sevgisini pekiştiren yarışmada, gençlerin kitap sevgisi ve kelime hazineleri gelişirken, toplumda okuma kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 4. Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika

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