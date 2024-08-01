Kayseri'de 41 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 41 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir otomobilde 41 kilo 400 gram uyuşturucu madde bulundu. Operasyon sonucunda A.U. (29) ve M.D. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.08.2024 14:33
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda; bir otomobil içerisinde 41 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda bir aracın şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Tespit edilen araç Malatya Yolu uygulama noktasında ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bavul içerisinde 41 kg 400 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken A.U. (29) ile M.D (34) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 41 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 41 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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