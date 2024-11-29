Kayseri'de 9 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 9 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de 9 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de yapılan şok uygulamalarda 9 aranan şahıs yakalandı, narkotik bulunduran 4 kişiye işlem yapıldı.

29.11.2024 08:55
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda aranan 9 şahıs yakalandı.

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak toplam 35 ekip ve 70 personelle 22 adet şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 3 bin 832 Şahıs ve bin 528 oto sorgusu yapılırken, 105 park-bahçe ile 37 ticari taksi de kontrol edildi. Uygulamalarda aranan 9 şahıs yakalanırken, 4 şahsa toplam 7,21 gram narkotik madde bulundurmaktan da adli işlem yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarında 4 yoklama kaçağı şahsa işlem yapılırken, 2 adet yakalama-hacizli ve 2 adet de tescilsiz oto yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Politika, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, kayseri, Son Dakika

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