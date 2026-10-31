Kayseri'de alkol testini reddeden sürücüye 360 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Kayseri'de alkol testini reddeden sürücüye 360 bin TL ceza kesildi

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Kayseri\'de alkol testini reddeden sürücüye 360 bin TL ceza kesildi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayınca kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, mukavemet gösterip alkol testini reddetti. Sürücüye 360 bin TL idari para cezası yazılırken otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplere zor anlar yaşatan ve mukavemet gösteren sürücü polis otosunda kafes kısmına binmemekte direnerek, 'başımı eğemezsiniz' dedi. Alkol testini reddeden sürücüye 360 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, O.D. yönetimindeki 38 SH 467 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına riayet etmeyen O.D. kaçmaya başladı. O.D. kısa süren kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yokuş Sokak'ta polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakayı ele veren O.D. polis ekiplerine zor anlar yaşatarak mukavemet gösterdi. Ekipler tarafından polis otosunun kafes kısmına bindirilmek istenen O.D. direnerek, ekiplere 'başımı eğemezsiniz' dedi. Gözaltına alınan sürücü gerekli işlemler için karakola götürüldü. Öte yandan, karakolda alkol testini reddeden O.D.'ye trafiğin ilgili maddelerinden 360 bin TL idari para cezası yazıldığı öğrenildi.

Otomobilde 60 gün süreyle trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Melikgazi3. SayfaOtomobilKayseriGüncelPolisSon Dakika

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