Kayseri\'de Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 3 ayrı suçtan toplam 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Ekipler tarafından şahısların saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'alkol ile uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma' suçlarından toplam 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (25) yakalandı. A.K., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ