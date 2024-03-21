Kayseri\'de aranan şahıslar kıskıvrak yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs, yapılan operasyon sonucu tutuklandı. Şahsın evinde yapılan aramada metamfetamin ve sentetik kannobinoid maddeler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.