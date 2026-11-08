Kayseri'de AVM kafeteryasında kadınlar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de AVM kafeteryasında kadınlar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Kayseri\'de AVM kafeteryasında kadınlar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Kayseri\'de AVM kafeteryasında kadınlar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Tuna Life AVM'de bulunan kafeteryada kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Bacağından bıçaklanan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryada kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'taki Tuna Life AVM'de bulunan bir kafeteryada iki grup kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda E.K., bacağından bıçaklanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri E.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaKayseriGüncelPolisSon Dakika

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