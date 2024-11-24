Kayseri\'de Bıçaklama Olayı: Genç Ağır Yaralı

3.Sayfa

Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendisine sapladı

Bıçaklanan genç ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişilerce bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kılıçaslan mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde meydana gelen olayda Y.Y. (28), tartıştığı kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.Y., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.