Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişide yaralandı. İ.T. ve Hasan K. arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu İ.T. tarafından bıçakla saldırı gerçekleştirildi. Yaralanan Hasan K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli İ.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 12:23
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişide yaralandı.

İlçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi'nde Yoğunburç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; İ.T. ve Hasan K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.T. yanındaki bıçak ile Hasan K.'ya saldırdı. Hasan K. vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile yaralanırken; İ.T. de çıkan kavgada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken; olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Hasan K., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli İ.T. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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