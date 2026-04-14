Kayseri'de Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
14.04.2026 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandığı olayın anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların tartıştıkları ve ellerinde döner bıçaklarıyla olay yerinde gezdikleri görüntüler kameralara anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasından henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olayda karşılıklı olarak bıçaklar kullanıldı. Olayda M.Ç., bacağından bıçaklanırken, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ise elinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, iki grubun karşılıklı tartıştıkları ve ellerinde döner bıçaklarıyla olay yerinde gezdikleri anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Talas, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Bıçaklı Kavga: İki Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 01:31:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Bıçaklı Kavga: İki Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.