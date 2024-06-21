Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Gülük Mahallesi Örnek Sokak üzerinde bulunan apartmanın 1. katındaki yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ