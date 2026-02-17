Kayseri'de Büyü İddiasıyla Çocuklar Yakalandı - Son Dakika
Kayseri'de Büyü İddiasıyla Çocuklar Yakalandı

17.02.2026 20:31
Kocasinan'da apartman girişine idrar ve toz döken 2 çocuk, güvenlik kamerası ile yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın giriş kapısına ve koridorlarına idrar ve toz dökerek büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'nde bir apartmanda iddiaya göre kapı önlerinde ve binanın koridorlarında sıvı ve toz türü şeyler gören bina sakinleri, durumu anlamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kadın ile bir erkeğin yanlarında getirdiği sıvı ve tozu kapı önlerine ve koridora döktüklerini görünce vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde olayı E.A. (16) ve H.D.'nin (17) gerçekleştirdiği belirlendi. E.A. ve H.D. ekipler tarafından yakalanarak, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Kocasinan, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Olaylar, Çocuk, Suç, Son Dakika

