Kayseri\'de Çifte Cinayet Kararı

3.Sayfa

Bekar evindeki çifte cinayette karar çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların yaşadığı bekar evinde Ahmed Alhalaf ile kardeşi Muhammed Alhalaf'ın öldürüldüğü olayın duruşmasında karar çıktı. Mahkeme tutuklu sanık Hüseyin El Hammud'a 25 yıl hapis cezası verdi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Hüseyin El Hammud ve avukatlar hazır bulundu. Hammud, mahkemede verdiği ifadesinde pişman olduğunu söyledi. Mahkeme tarafından kasten adam öldürme suçundan yargılanan tutuklu sanık Hüseyin El Hammud'a haksız tahrik indirimi uygulanarak toplam 25 yıl hapis cezası verildi.

Olay

24 Kasım 2023 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Silahın da kullanıldığı kavgada Muhammed Alhalaf ve Ahmet Alhalaf, silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Ölen şahısların cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.