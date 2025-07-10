Kayseri'de Cinayet Davası: Aile Ağır Ceza Talep Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Cinayet Davası: Aile Ağır Ceza Talep Ediyor

Kayseri\'de Cinayet Davası: Aile Ağır Ceza Talep Ediyor
10.07.2025 16:00
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Kayseri'de restoran önünde çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 6 sanık yargılanıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir restoran önünde 20 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan olayın duruşması yapıldı. Ölen gencin ailesi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Osman Kavuncu bulvarı üzerinde bulunan bir restoranın önünde iddiaya göre 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan H.K. hayatını kaybederken K.D. ise yaralandı. Olayla ilgili 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı dosyanın duruşması Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda tutuklu sanık A.E.Ü., sanık avukatları, H.K.'nin ailesi ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede konuşan baba B.K.; "Oğlum yemek yemek için gitti, 6 kişi saldırdı. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi. Acılı anne N.A. ise; "Oğlum toprağın altına girdi, biz 9 aydır ölüyüz. Onlar da ömür boyu çıkmasın" diyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Bazı tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti; tutuklu sanık A.E.Ü.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay:

13 Eylül 2024 tarihinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22) bıçaklandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olaya karışan S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20) Ö.F.K. (21) ve N.B.Y.'yi (20) düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.E.Ü. (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Cinayet Davası: Aile Ağır Ceza Talep Ediyor - Son Dakika

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