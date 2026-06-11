Kayseri\'de Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıs yakalandı. - KAYSERİ