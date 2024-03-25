Kayseri'de polis ekipleri cinsel saldırı olayına karışan şüpheliyi 270 saatlik kamera izlemesi sonucu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri; geçtiğimiz salı günü gerçekleşen cinsel saldırı olayına karışan şahsı 270 saatlik kamera izlemesi sonucu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Cinsel Saldırı Şüphelisi Kamera İzlemesiyle Tespit Edildi - Son Dakika
Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak önce yanındaki araca çarptı, ardından bariyerlere saplandı. Kazada araçtaki sürücü hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Olay sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşurken, polis ekipleri inceleme başlattı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir tekel bayisi sahibi, dükkanından fazladan ürün aldıkları iddiasıyla tartıştığı Özlem K. ve Arif D. adlı çifti silahla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Özlem K., Arif D. ve şüphelinin hırsızlık ve çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir market sahibi, marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evlerine kadar takip etti ve tartışmanın ardından tabancayla ateş ederek çifti yaraladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, market sahibinin de hırsızlık suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Malatya'da, 'dur' ihtarına uymayarak polisten kaçan sürücünün kullandığı kamyonet ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü ile beraberindeki şahıs aracı bırakarak kaçtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan Mehmet Demirel (64), evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Demirel'in ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
Malatya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, kullandığı kamyonetle ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü ve yanındaki şahıs aracı terk ederek kaçtı. Polis, çalıntı olduğu değerlendirilen eşyaları ele geçirirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Belçika'nın Limburg bölgesinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterlerinin açıldığı konvoya Türkler tepki gösterdi. Taraflar arasında yaşanan arbede ve olaylar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde M.A., ablası N.A'yı babaevinin balkonunda bıçakla rehin aldı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve müzakereci ekiplerin çabalarına rağmen zanlı teslim olmadı. Ancak kardeşi kaçarak polislerin yanına sığındı. M.A. polis ekiplerince yakalandı ve tutuklandı. Zanlının, izinli olarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken evde geniş çaplı hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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