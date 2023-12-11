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Kayseri'de düzensiz göçle mücadelede 24 yabancıya işlem yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de düzensiz göçle mücadelede 24 yabancıya işlem yapıldı

Kayseri'de yapılan huzur uygulamasında 149 polis tarafından 24 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 18'i kimliksizlikten olmak üzere toplamda 433 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı ve 4 araca para cezası uygulandı.

Kayseri\'de düzensiz göçle mücadelede 24 yabancıya işlem yapıldı
11.12.2023 - 23:11,  Güncelleme: 23:13
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Kayseri'de düzensiz göç uygulaması: 24 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı

KAYSERİ - Kayseri'de 149 polis ile düzensiz göç ile mücadeleye yönelik düzenlenen huzur uygulamasında 24 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 149 personel ve 51 ekiple 32 noktada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yaptı. Uygulamada, 433'ü yabancı uyruklu, 803 şahıs sorgulanırken, 19 metruk bina, 37 umuma açık yer, 1 terminal ve 93 araç kontrol edildi. Ayrıca, 18'i kimliksizlikten olmak üzere 24 yabancı uyruklu şahsa da işlem yapılırken, 4 araca 5 bin 345 TL para cezası uygulandı.

Uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Göçmenler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de düzensiz göçle mücadelede 24 yabancıya işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de düzensiz göçle mücadelede 24 yabancıya işlem yapıldı - Son Dakika
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