Kayseri\'de Ehliyetsiz Sürücüye Ceza

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalama sonucu yakalandı. Kaçan sürücüye 29 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde Ş.S.F. (18) yönetimindeki 30 AOF 228 plakalı otomobil polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Otomobil, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, yapılan kontrollerde Ş.S.F.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ekipler tarafından Ş.S.F.'ye 'dur ihtarına uymama' ve 'ehliyetsizlikten' toplamda 29 bin TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil, sürücüsünün ehliyetsiz olması sebebiyle çekici ile kaldırıldı. - KAYSERİ