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Kayseri'de Emekli Astsubay Askeri Törenle Defnedildi - Son Dakika
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Kayseri'de Emekli Astsubay Askeri Törenle Defnedildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki emekli Astsubay Yener Yılmaz, askeri törenle toprağa verildi. Yılmaz'ın beylik tabancası ile intihar ettiği belirtildi.

Kayseri\'de Emekli Astsubay Askeri Törenle Defnedildi
27.12.2023 - 15:26,  Güncelleme: 15:27
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Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki emekli Astsubay, askeri törenle toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Bismil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Yener Yılmaz evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yener Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Yener Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Emekli Hava Muharebe Astsubay Kıdemli Başçavuş Yener Yılmaz, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi. Cenazeye, askeri erkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Beylik tabancası ile intihar etmiş

Öte yandan, emekli Astsubay Yener Yılmaz'ın beylik tabancası ile kendi hayatına son verdiği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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