Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs eniştesinin evini tüfekle kurşunladı. Kurşunlar evin penceresine isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Dilektaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana gelen olayda, T.E. eniştesi S.Y.'nin birinci kattaki evine tüfekle ateş açtı. Kurşunlar evin camına isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Olay sonrası kaçan T.E.'yi yakalamak işin çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de Eniştesinin Evine Tüfekle Ateş Açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?