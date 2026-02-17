Kayseri'de Eniştesinin Evine Tüfekle Ateş Açtı - Son Dakika
Kayseri'de Eniştesinin Evine Tüfekle Ateş Açtı

17.02.2026 04:46
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi eniştesinin evine tüfekle ateş etti, yaralanan olmadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs eniştesinin evini tüfekle kurşunladı. Kurşunlar evin penceresine isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Dilektaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana gelen olayda, T.E. eniştesi S.Y.'nin birinci kattaki evine tüfekle ateş açtı. Kurşunlar evin camına isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Olay sonrası kaçan T.E.'yi yakalamak işin çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Melikgazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Suç

