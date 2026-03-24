Kayseri\'de Ev Yangını: 6 Aylık Bebek Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 6 aylık bebek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 179. Sokak üzerinde bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 6 aylık bebek de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ