Kayseri\'de Hırsızlık Cezaevi Kaçaklığı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı. Durumundan şüphelenerek M.H.'yi (40) durduran ekipler, şahsı sorguladı. Yapılan sorgulamada, şahsın 'hırsızlık' suçundan toplam 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Ayrıca yapılan aramada şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.H., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ