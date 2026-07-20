Kayseri'de İki Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de İki Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de İki Aranan Şahıs Yakalandı
20.07.2026 23:23
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Kayseri'de polis, toplam 24 yıl hapis cezası bulunan iki şahsı yakaladı ve cezaevine teslim etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan 11 yıl 1 ay ile 13 yıl 9 kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (42) ve hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 11 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (39) yakalandı. İşlemleri tamamlanan 2 kişi, cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Kayseri, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de İki Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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