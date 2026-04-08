Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs, polis ekiplerinin 3 saatlik ikna çalışmaları sonucu ikna edildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi'nde bulunan 14 katlı inşaatta meydana gelen olayda, Ö.K., inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de inşaatın yanına şişme yatak açtı. Ö.K. ekipleri yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirildi.
Ö.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de İntihar Girişimi: 3 Saatlik İkna Süreci - Son Dakika
