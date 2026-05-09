Kayseri'de İntihar Girişimine Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de İntihar Girişimine Polis Müdahalesi

Kayseri\'de İntihar Girişimine Polis Müdahalesi
09.05.2026 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan'da intihar eden H.A., polis tarafından ikna edilip köprüden indirildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan şahsı polis ekipleri ikna ederek, aşağı indirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, H.A. intihar etmek için köprüye çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de H.A.'nın bulunduğu köprünün altına şişme yatak açtık. H.A. polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güvenli bölgeye çekildi. H.A. sakinleştirildikten sonra polis aracına alınarak, köprüden indirildi.

H.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de İntihar Girişimine Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten’den ilk açıklama Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten'den ilk açıklama
ODTÜ’de Türk bayrağına çirkin saldırı 6 kişi gözaltında ODTÜ'de Türk bayrağına çirkin saldırı! 6 kişi gözaltında
Şampiyonluk kutlaması değil Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi
Endonezya’da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı Endonezya'da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı
Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde
Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:50
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme Telefonda taksit sınırı esniyor
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor
08:26
Gaziantep’te sokak ortasında dehşet Küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te sokak ortasında dehşet! Küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
07:37
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
07:34
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 09:20:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de İntihar Girişimine Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.