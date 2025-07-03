Kayseri\'de İşletme Müdürü Cinayeti Davası

Kayseri'de işletme müdürünün öldürüldüğü olayın sanıkları hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de 21 Eylül 2024 tarihinde Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında müşteriler ile işletme sahipleri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahlar kullanılmış, olayda işletme müdürü olduğu belirtilen A.E. hayatını kaybederken işletme sahibi İ.M. ise yaralanmıştı. Söz konusu olayla ilgili dava; Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Tutuklu sanıklar N.T., R.A., ve Ö.Ş. ile tutuksuz sanıklar D.A., M.Ş, A.T.'nin hazır bulunduğu duruşmada ölen A.E.'nin yakınları duruşma salonuna alınmadı. Sanıkları dinleyen mahkeme 3 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmanın tamamlanmasının ardından tutuklu sanıkların salondan çıkarılmasıyla birlikte koridorda bekleyen A.E.'nin yakınları sanıklara tepki gösterdi. - KAYSERİ