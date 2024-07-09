Kayseri'de Jeep ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Jeep ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri\'de Jeep ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, jeep ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

09.07.2024 17:41
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jeep ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada A.Y.'nin sürücüsü olduğu 06 DLN 869 plakalı jeep ile E.Ö.'nün kullandığı 38 EA 357 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada park halindeki 17 AFZ 056 plakalı jeep de zarar görürken, kazaya karışan araçlar incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Jeep ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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