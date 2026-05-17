Kayseri\'de Kamyon-Otomobil Çarpıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu bulvarı üzerinde 06 MD 0745 plakalı otomobil ile 51 HP 773 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ