Kayseri’de Kamyonet Çarpması: Bir Yaralı - Son Dakika
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Kayseri’de Kamyonet Çarpması: Bir Yaralı

Kayseri’de Kamyonet Çarpması: Bir Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçen bir kişiye kamyonet çarptı, ağır yaralı.

19.12.2024 19:29
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması bir kişgi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.K.'ya, H.K. idaresindeki 38 ABT 086 plakalı kamyonet çarptı. Kazada Ş.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonet polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri’de Kamyonet Çarpması: Bir Yaralı - Son Dakika

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